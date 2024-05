Tiro a segno Margherita Brigida Veccaro 22ma nella pistola sportiva da 25 metri agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Iniziano le finali da 25senior 2024 di, in corso ad Osijek, in Croazia:specialità olimpica dellafemminile i due pass olimpici non nominali in palio vanno all’atleta individuale neutrale Aliaksandra Piatrova ed alla svedese Stina Lawner. La miglior azzurra è, proprio davanti a Cristina Magnani, 23ma, mentre Chiara Giancamilli è 46ma. Italia settimaclassifica a squadre. Oro e titolo continentale per la transalpina Camille Jedrzejewski, che al termine dei 50 colpi regolamentari supera per 33-32 la tedesca Doreen Vennekamp, mentre la meda di bronzo va all’atleta individuale neutrale Aliaksandra Piatrova, terza con 25/45, la quale in precedenza aveva eliminato allo shoot-off la polacca Klaudia Bres, quarta con 23/40.