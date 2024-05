Tiro a segno Europei Osijek 2024 | Riccardo Mazzetti argento e pass olimpico nella pistola 25 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024)25agliin corso a, in Croazia. E festeggia tutta l’Italia del, che guadagna una delle due carte olimpiche per Parigimesse a disposizione in questo evento continentale. Il classe ’84 di Busto Arsizio, cheprima parte di giornta era riuscito ad accedere alla finale con la quinta posizione, non ha avvertito la pressione e nell’atto conclusivo con un punteggio di 28 è salito sul secondo gradino del podio alle spalle dell’ucraino Maksym Horodynets, primo con 31. Decisiva la penultima serie, in cuiha prevalso in un doppio shoot-off con il tedesco Christian Reitz. L’azzurro è invece riuscito a mettersi alle spalle anche Matej Rampula, Volodymyr Pasternak e Oliver Geis.