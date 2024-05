Tiro a segno Ceccarello addio alle Olimpiadi Agli Europei è solo 58esima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Purtroppo lo sport è spesso imprevedibile e a volte capita proprio nel giorno più importante, che ti giochi uno scherzo beffardo. È quello che è accaduto ieri a Sofiadi Osijek in Croazia, vistasi sfumare definitivamente il sogno di parteciparedi Parigi, per colpa di una giornata negativa, come mai aveva vissuto negli ultimi anni. Impossibile è infatti spiegare razionalmente il suo 58esimo posto nella gara della carabina tre posizioni da 50 metri dove ha totalizzato soltanto 579 punti (196 in ginocchio, 195 sdraiata e 188 in piedi) bottino che poche volte aveva ottenuto in gara. Un vero peccato perché propriodi Osijek nel 2021 aveva conquistato la carta olimpica per Tokyo mettendosi al collo il primo oro senior nella carabina 3 posizioni ed eguando il record continentale di Petra Zublasing.