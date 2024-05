Tim trimestre in linea con le attese ricavi da servizi +32%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tim chiude il primoincon lementre prosegue il suo percorso di trasformazione. Il periodo, si legge in una nota, registra una perdita di 400 milioni di euro (-689 milioni di euro nel primo2023) e sconta l'effetto negativo di oneri netti non ricorrenti per 93 milioni di euro. I, si legge in una nota, ammontano a 3,9 miliardi di euro, in crescita dell'1,2% anno su anno; quelli daammontano a 3,7 miliardi (+3,2%), con il significativo contributo del Brasile (+8,1% a 1,1 miliardi di euro) e del mercato domestico, che ha registrato il secondoconsecutivo in crescita (+1,3% a 2,6 miliardi di euro). In crescita per il sestoconsecutivo l'Ebitda, pari a 1,5 miliardi di euro (+1,6% anno su anno).