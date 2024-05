Tiago Pinto | Fonseca? Merita il Milan sono certo che le cose andranno bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024), President of football operations del Bournemouth, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Paulo, tecnico con cui ha in comune un passato alla Roma: “Vedo questo trasferimento in Italia come un’opportunità che si. Ha fatto un lavoro incredibile al Lille, in un periodo di cambiamento della squadra che, al suo arrivo, aveva perso metà dei suoi giocatori. È riuscito ad avere due anni spettacolari con grandi risultati, con una grande campagna europea, ma soprattutto con un piano di gioco molto attrattivo che è stato elogiato da tutti. Ecco perché, al giorno d’oggi, venire in un club come ilè qualcosa chedavvero“. Su cosa ci si deve aspettare al: “Subito i tifosi e la gente del club sentiranno che ha un’impronta molto forte sul gioco che vuole fare.