Ti rendi conto? Ruotolo e Tecce senza freni | il duello mai visto a L' Aria che Tira

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laurae Sandroinfiammano La 7 e il loro confronto supera quasi i limiti di guardia. Ospiti entrambi di David Parenzo e del suo L'chesu La 7, i due danno vita a un dibattito tesissimo su Caivano in cui volano le accuse e le critiche – asprissime. A scatenare la bagarre tra i due il commento della conduttrice Rai: “Il decreto Caivano si chiama decreto Caivano ma riguarda tutte le periferie” – esordisce, subito interrotta dache pone già la prima obiezione. “Sicuro? – chiede il candidato del Partito Democratico al Parlamento Europeo – Sicuro?”. Lanon si sottrae: “Sicurissima, me ne sono occupata…”.però non demorde e mentre improvvisa un balletto sulla sedia, irride la sua interlocutrice: “Andiamo a controllare? Andiamo a controllare?”.