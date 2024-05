The Predator | dal cast al finale tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Se si pensa a saghe cinematografiche che coniugano la fantascienza con l’horror, i primi due titoli che vengono in mente sono senza dubbio Alien e. Quest’ultimo, il cui primo lungometraggio è uscito nel 1987, vanta ad oggi ben 7, tra tre“principali”, due crossover (Alien vs.), un prequel (Prey) e ildel 2018 The(qui la recensione) diretto da Shane Black. Questo doveva originariamente essere un reboot, ma Black decise invece di farne un sequel dei primi. Black (noto sopratper aver scrittostorici dell’action statunitense degli anni Novanta come la serie di Arma letale e Last Action Hero) decise infatti di collocare questo Thetra il secondo e il terzo, che quindi viene in qualche modo disconosciuto.