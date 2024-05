Fonte : movieplayer di 29 mag 2024

. L'ultimo lungometraggio che ha attirato l'attenzione dell'autore di IT è il nuovo film diretto da David Leitch, The Fall Guy. Liberamente ispirato all'omonima serie tv degli anni '80, The Fall Guy racconta le vicende di un ex stuntman in declino che lavora al film di debutto della sua ex fidanzata regista e viene coinvolto in una cospirazione che riguarda la star principale del film.

The Fall Guy | Stephen King ha apprezzato il film con Ryan Gosling?