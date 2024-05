Test di Medicina usando il formulario | la sfida vinta da Viola studentessa dislessica contro il divieto deciso dal governo

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Diciott’anni e un sogno, lavorare in pronto soccorso, ostacolato da una circolare in vigore da febbraio. Ma lei non si è arresa e ora il Consiglio di Stato le ha dato ragione: “Non lo faccio solo per me ma per tutti i ragazzi con Dsa”.