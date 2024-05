Termini – Controlli della Polizia | Tre arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Continuano ida partedi Stato nell’area del più grande scalo ferroviariocapitale: 3e un fermo di PG a carico di altrettante persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di furto aggravato e rapina. I poliziotti del commissariato Esquilino hanno arrestato un 43enne di origini eritree, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. In via Marsala gli agenti, intervenuti per quella che sembrava una lite, hanno constatato che il 43enne avrebbe borseggiato la controparte dei pochi euro che aveva in tasca. La vittima, accortasi del furto, avrebbe reagito e l’odierno indagato, per assicurarsi la fuga, lo avrebbe minacciato con un paio di forbicine. Nelle aule di piazzale Clodio la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari, la convalida dell’arresto.