Tenta di fermare l’auto che si sfrena ma resta schiacciato | 30enne pontino ferito seriamente

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un giovane di trent’anni è rimasto coinvolto in un singolare incidente all’interno del parcheggio di un condominio di via San Carlo da Sezze, a Latina. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Latina, il giovane avrebbe fermato la sua Fiat Punto davanti al cancello dello stabile e sarebbe sceso per aprire l’ingresso. Non è ancora chiaro se il freno di stazionamento non fosse stato attivato o se si fosse disattivato, ma la vettura ha improvvisamente iniziato a muoversi in retromarcia. La dinamica dell’incidente Quando il trentenne si è reso conto di quanto stava accadendo, ha cercato dila Fiat Punto con le mani, ma è stato travolto dalla sua stessa auto. Il ragazzo è rimastocontro un SUV parcheggiato, un Alfa Romeo Stelvio.