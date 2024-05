Tenere in vita Schumacher costa 7 milioni l’anno sua moglie Corinna ha venduto la collezione di orologi e tutte le residenze di lusso per continuare a pagare i macchinari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le condizioni di salute di Michaelrestano ancora un mistero, mentre sono noti al pubblico i costi e i sacrifici fatti dalla famiglia per tenerlo in. Nessuno, a parte famiglia e una cerchia ristretta di amici sa veramente come sta, ma soprattutto ha potuto vederlo o avvicinarsi all’ex pilota. Laè stata molto attenta a creare una rete protettiva che possa difendere il marito da speculatori, sciacalli o chiunque voglia cercare di lucrare sul suo nome. Meno di una settimana fa, proprioha sporto denuncia contro una rivista tedesca, che ha usato l’intelligenza artificiale, per riprodurre la voce diin un’intervista. Questo è solo l’ultimo atto di una lunga serie, dove non sono mancati tentativi di irruzione, sotto mentite spoglie, di paparazzi o reporter disposti a tutto per sapere di più sulle condizioni dell’ex ferrarista.