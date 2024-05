Tempesta di vento in Texas un boeing finisce trascinato via Il video impressionante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le immagini impressionanti di un aereo dell’American Airlines spostato dal forteall’aeroporto Fort Worth di Dallas,, sono diventate virali sui social media. Il, girato con il cellulare da un testimone, mostra un737 muoversi come un fuscello dal pontile d’imbarco, nonostante il velivolo pesasse 40 mila chili. I venti soffiavano a oltre 100 chilometri orari, spingendo l’aereo lungo la pista. On Tuesday morning, strong winds caused an American Airlines737-800 to be moved from its position at the boarding gate at Dallas Fort Worth Airport. #Airways #News : Unkown pic.twitter.com/ksSuS5MoHS — Airways Magazine (@airwaysmagazine) May 28, 2024 Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.