Fonte : feedpress.me di 29 mag 2024

La temperatura nella capitale indiana ha raggiunto i 49,9 C, un livello record per Nuova Delhi, ha riferito mercoledì l’ufficio meteorologico del governo. . Dipartimento meteorologico indiano, che ha segnalato «condizioni di caldo intenso», ha registrato martedì il record in due sobborghi della città,.

Temperatura record di 499°C registrata a Nuova Delhi L' acqua inizia a scarseggiare