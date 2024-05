Telefonata Meloni-Erdogan La premier lo invita al G7 il presidente turco le chiede di riconoscere la Palestina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024)tra ladel Consiglio Giorgiae ilRecep Tayyip. Stando alla nota di palazzo Chigi il colloquio ha permesso di fare il punto sullo stato delle relazioni bilaterali e sui principali scenari di crisi internazionali in vista del vertice G7 che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno. Nella conversazioneha colto l’occasione per ringraziare il suo interlocutore per aver confermato la sua partecipazione al vertice di Borgo Egnazia.ha detto ache si augura che l’Italia sarà dalla parte giusta della storia e riconoscerà lo Stato diassumendo una posizione equa come già fatto da Spagna, Irlanda e Norvegia. Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dettoo che “Noi siamo favorevoli al riconoscimento dellama deve avvenire quando ci sarà un territorio già unificato e chiaro.