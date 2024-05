Teatro Argentina 24 25 | in cartellone Lino Guanciale Massimo Popolizio e Chiara Noschese

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024), presentata la stagione 2024/25: inGabriele Lavia, Toni Servillo,Guanciale, Massimo, Luca Barbareschi,, Valerio Binasco e molti altri Ildi Roma ha presentato la stagione 2024/2025 del(la conferenza è stata interrotta dai lavoratori dello spettacolo per protesta e accuse, qui il video): inGabriele Lavia con Re Lear, Toni Servillo con Tre modi per non morire,Guanciale, Massimo, November dicon Luca Barbareschi, poi ancora Valerio Binasco con Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello e molto altro. Ecco tutti i titoli e gli artisti che si alterneranno in scena: NOTTE MORRICONE 24 – 26 ottobre 2024 Romaeuropa Festival27 ottobre – 10 novembre 2024 (Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto) Una nuova produzione per 16 danzatori, regia e coreografia Marcos Morau, musica Ennio Morricone, direzione e adattamento musicale a cura di Maurizio Billi set e luci Marc Salicru?, costumi Silvia Delagneau.