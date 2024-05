"Tassiamo le bistecche per convincere le persone a diventare vegane". L'idea di un imprenditore inglese

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 29 maggio 2024) «Dobbiamo tassare la carne per spingere un maggior numero di britannici verso uno stile di vita vegano». Un pensiero radicale, ma che è anche figlio dei tempi secondo Dale Vince, fondatore della società di energia rinnovabile Ecotricity e uno dei principali donatori del Partito laburista britannico. La proposta è arrivata direttamente dall'che ha lanciato la proposta durante il programma "Never Mind The Ballots" del Sun, prima delle imminenti elezioni generali del Regno Unito che si terranno a luglio. Le parole del magnate ambientalista «La carne rossa è la forma di carne più distruttiva che abbiamo a disposizione in termini di salute umana e impatto planetario», ha affermato. «E quindi ha senso imporre una tassa su questo aspetto per orientare il comportamento delle: è così che funzionano le tasse, ha funzionato anche in passato».