Tarquinio il candidato che spacca il Centrosinistra

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ci ha pensato Marco, ex direttore di Avvenire ePD, a suonare la sveglia. E a dare una scampanatatimpani all’appisolatoitaliano immerso nel torpore della campagna elettorale per le elezioni europee. “Bisogna sciogliere la NATO” il leit-motiv deldi queste ultime ore: una requisitoria irritante per molti leader e leaderini. Tanto che ildella circoscrizione Centro diventa un caso. Matteo Renzi e Carlo Calenda montano subito la polemica, ma è gelo anche tra i democratici, esponenti di un partito sempre più frantumato al suo interno. La campagna elettorale impone il silenziatore ai malumori nell’area riformista, che però fuoriescono come lo sbuffo di una pentola a pressione ancora chiusa.