Tari aumentata del 47 per cento Opposizione all’attacco della giunta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) di Daniele Rosi Il consiglio comunale vota a maggioranza l’aumento sulla, la tassa sui rifiuti. Il tributo, che aumenterà del 4,7 pernel 2024 come indicato in consiglio dall’assessore al bilancio Mario Lattanzi, va a finanziare i costi sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Un aumento che va ad inserirsi in un momento storico in cui molti cittadini, anche con diverse email giunte al nostro giornale, denunciano una città, soprattutto alcuni punti, in cui il degrado e la sporcizia la fanno da padrone. Particolarmente scettiche sulla scelta di aumentare la tassa anche le opposizioni, che non hanno votato a favoreproposta di delibera ritenendo la città sporca se raffrontata poi con altre realtà vicine. Tra le modifiche del regolamento che sono state votate, anche la possibilità data ai contribuenti di pagare le prime 3 rate di accontoin una unica soluzione, purché entro la scadenza del versamentoprima rata, fissata al 31 luglio.