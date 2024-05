Targetti esposto ad Agcom | Verifichi la correttezza dei sondaggi Emg e Winpoll

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Colpo di scena al confronto tra candidati sindaci organizzato a Il Garibaldi da Tv Prato. "Non faremo un appello al voto, ma daremo una notizia – ha detto Jonthanin chiusura di serata –. Dopo l’inchiesta uscita su Report domenica sera, in cui sono state gettate ombre sui rapporti fra il Pd e due società diche sono le stesse che hanno prodotto dueanche su Prato, abbiamo deciso di procedere con unad. Vogliamo che sino le condizioni di, trasparenza e regolarità. Noi non ci pieghiamo alla logica della manipolazione in campagna elettorale". Isono quelli commissionati dal Pd ae da Toscana Tv a Emg: entrambi pronosticavano un distacco molto ampio per Ilaria Bugetti su Gianni Cenni e percentuali piuttosto basse per gli altri quattri candidati, a differenza delo commissionato da FdI a Swg che indicava un lieve vantaggio per Gianni Cenni sulla candidata del Pd e per gli altri quote superiori a quelle die Emg.