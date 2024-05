Fonte : metropolitanmagazine di 29 mag 2024

Il consigliere per la sicurezza israeliano Hanegbi ha dichiarato che ci saranno “altri 7 mesi di combattimenti. Tuttavia, le speranze di una tregua si affievoliscono, soprattutto dopo che Hamas ha abbandonato i negoziati dopo la strage di domenica. Molti sperano comunque in un intervento del Consiglio per ottenere un cessate il fuoco a Rafah.

Tank a Rafah un milione in fuga e altri 7 mesi di guerra a Gaza