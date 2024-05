Talebani per la Russia non vanno considerati terroristi | la decisione che fa discutere

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A tre anni e mezzo dal loro ritorno al potere in Afghanistan, inon sono piùun’organizzazioneca. dal governo russo. L’annuncio è stato fatto dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, seguendo ladel Kazakistan. Ierano stati inseriti nella lista delle organizzazioniche innel 2003, pur avendo periodicamente contatti informali con il movimento; tanto che Mosca aveva già accolto i loro emissari sul suo territorio in più occasioni. Perchè laha tolto iLa mossa potrebbe dare un ulteriore impulso alla diplomazia trae Afghanistan, ma non rappresenta un riconoscimento ufficiale del governo talebano, salito al potere nel 2021 dopo aver spodestato l’esecutivo sostenuto dagli Stati Uniti.