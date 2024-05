Tagli ai Comuni decreto rinviato Schlein | Diranno la verità solo dopo il voto M5s | Provano a nascondere il salasso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’annunciatoministeriale sulla spending review da 250 milioni a carico degli enti locali parametrata ai fondi del Pnrr ricevuti, che ha fatto salire sulle barricate l’Anci e anche i sindaci di centrodestra, è destinato a rimanere in ghiacciaia fino ale Europee. Come riporta Il Sole 24 Ore, infatti, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di rinviare il passaggio in Conferenza Stato-Città del testo firmato da lui e dal titolare del Mef Giancarlo Giorgetti: non sarà esaminato nella riunione di giovedì, si va al’8 e 9 giugno. La decisione arrivache il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto ha promesso “confronto” con i sindaci, pur tentando di sostenere che ialla spesa sociale sono esclusi. Lo stesso ha fatto oggi Piantedosi rispondendo al question time alla Camera.