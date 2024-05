Tabellone Coppa Italia 2024 2025 | incroci e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La stagione non è ancora finita, ma la Lega Serie A ha ufficializzato il regolamento per ladei prossimi tre anni. Il format è confermato: 44 squadre al via con un turno preliminare, i trentaduesimi e i sedicesimi. E poi dagli ottavi di finale entreranno le prime otto del campionato. Cambia invece il posizionamento delrispetto agli anni passati: infatti la testa di serie numero uno, in questo caso la Juventus come detentrice del titolo, agli ottavi di finale affronterà in linea teorica la sedicesima della Serie A (il Cagliari) e non più la nona come gli anni passati. Ilverrà ufficializzato ad inizio luglio, quando la stagione 2023/sarà ufficialmente terminata ed è solo allora che la Lega Serie A lo metterà per iscritto e reso pubblico.