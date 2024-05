Sviluppo la ricetta di Confimprese | Liberalizzare saldi e promozioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Misure urgenti per deregolamentaree vendite promozionali, perché "il mercato fa bene al retail". E, ancora, un utilizzo di fondi, quali i 194 miliardi di euro Pnrr, a supporto dellodi un modello più sostenibile e circolare per il retail fisico. È quanto chiede Mario Resca, presidente, dal palco di Villa Miani, a Roma, in occasione dei 25 anni di attività dell’associazione che raggruppa le imprese del commercio a rete. "Oggi tra canale online e fisico c’è certamente una concorrenza sleale: agendo su alcuni aspetti chiave della regolamentazione italiana dobbiamo fare in modo che questi due canali abbiano le stesse capacità di competere. Abbiamo regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi fisici mentre online si può comprare h24, 7 giorni su 7.