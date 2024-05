Svezia aiuti militari per 116 miliardi di euro a Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laha annunciatoper 1,16diall'Ucraina: lo ha reso noto il governo. Il nuovo pacchetto di, che ha un valore di 13,3di corone svedesi, include due velivoli da ricognizione Asc 890. "Sarà possibile identificare i missili da crociera in arrivo, i droni e obiettivi a terra e in mare", ha detto il ministro della Difesa svedese, Pal Jonsson, come riporta l'agenzia di stampa Tt. Questo "darà una capacità di ricognizione radar e di gestione del combattimento completamente nuova contro obiettivi sia in aria che in mare" ha aggiunto. Laoffrirà inoltre l'addestramento per gli Asc 890. Si tratta del 16/mo pacchetto di supporto per l'Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte della Russia, che porta il totale deglidi Stoccolma aa 4,35di