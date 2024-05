Suzuki Swift Hybrid adesso consuma meno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La nuovasi distingue per un design aggiornato, prestazioni di guida migliorate e dotazioni ricche. Il motore aspirato 1.2 Dualjet da 83 cv, con una coppia massima di 107 Nm a 2.800 giri, offre consumi ridotti e ottime prestazioni. Il sistema ibrido avanzato, con un motore elettrico ISG da 12V e una batteria agli ioni di litio da 10 Ah, fornisce supporto elettrico immediato e si ricarica automaticamente durante il rilascio e la frenata. Il design resta accattivante ma comunque sobrio: con un frontale caratterizzato da fari squadrati e una mascherina prominente. Ideale per chi cerca un'auto pratica, ecologica e ideale per la guida in città. Il nuovo sistema d'infotainment, con uno schermo da 9’’, raggruppa tutte le funzioni in una singola schermata con un'interfaccia intuitiva.