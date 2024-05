Superbonus un Robin Hood al contrario | è costato 1226 miliardi Ecco a chi sono andati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 Maggio 2024 – Ilha funzionato come unalcome sottolinea l’Ufficio Studi della Cgia. Fino ad ora il Super Ecobonus 110 per cento èalle casse pubbliche 122,6di euro di detrazioni fiscali. Ebbene, se lo Stato, anziché finanziare quasi esclusivamente l’edilizia privata, avesse investito queste risorse (pari a oltre 6 punti di Pil) per realizzare alloggi pubblici ad un costo ipotetico di 100mila euro cadauno, potremmo contare su 1,2 milioni di nuove unità abitative. Pertanto, in linea puramente teorica, avremmo potuto demolire tutte le 800mila case popolari presenti in Italia, molte delle quali versano in condizioni fatiscenti, e ricostruirle con tecniche innovative e con classi di efficienza energetica elevate.