Sul nucleare c’è una questione di costi difesa e rifornimento | meglio concentrarsi su altro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilsta ritornando di moda in Italia. L’ultima esternazione in proposito è quella del neo-presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che propone un “tavolo” per discutere di nuove centrali. C’era da aspettarselo; il dibattito sulappare e scompare periodicamente in Italia fin dal tempo del primo referendum, nel 1987. Da una parte, ilè presentato come l’unica alternativa possibile ai combustibili fossili. Dall’altra, come una mostruosità che ci ammazzerà tutti con le scorie o qualche incidente. Ma la storia è molto più complicata di così. Un impiantonon è uno scatolone che piazzi da qualche parte, ci attacchi la spina, e poi te ne dimentichi. Una volta che te la sei portato a casa, ti sei impegnato a decenni di manutenzione e gestione, e poi altri decenni di smantellamento e bonifica del sito, con tutti i problemi politici, strategici ed economici associati.