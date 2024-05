Studente incaprettato, presentata la denuncia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il dado è tratto. Ladi Matteo Falcinelli, lodi Spoleto fermato a Miami e sottoposto all’incaprettamento in una cella della stazione di polizia è sul tavolo del procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Nel documento che identifica i 4 agenti di polizia si parla di "condotta violenta" che ha comportato lesioni fisiche e danni psicologici al giovane la notte tra il 24 e 25 febbraio. "Abbiamo trasmesso la-querela, facendo autenticare la firma dal console generale in Florida visto che Matteo è dovuto rimanere a Miami in seguito alla revoca del visto – conferma l’avvocato Francesco Maresca –. Si tratta di un atto dovuto, a fronte della scadenza dei termini di legge per mantenere in piedi qualsiasi soluzione e fornire un supporto ai colleghi americani".