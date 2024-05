Strade disastrate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ho letto sul giornale di persone che si lamentano delle buche e crepe esistenti sullecittadine di Modena. Non sono certo soltanto due giorni di pioggia a creare dissesti sull'asfalto. E' una situazione esistente già da qualche anno, segnalata ai sindaci dei vari comuni del comprensorio modenese. Pochesono in regola con le norme vigenti. E i Comuni rispondono di non avere disponibilità economica per intervenire. Omer Melotti .