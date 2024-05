Storie di politica e criminalità domani si presenta ‘Noche Portena’ di Bruno Carapella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutizione del libro diprevista peralle 18 al locale Eskimo di Piazza Roma. Il nuovo libro diconferma le capacità narrative dell’autore che arricchisce una trama già solida con atmosfere, descrizioni e sapori dell’America latina sempre con Napoli sullo sfondo. I luoghi in cui si muovono i protagonisti sono quelli borderline, a volte un po’ nascosti, dove si intrecciano le vicende politiche con quelle criminali, in cui, un curioso giornalista di cronaca nera non rinuncia alla sua missione di cercare e raccontare la verità, spesso a suo rischio e pericolo. Giovedì Eskimo sarà il teatro nel quale si scoprirà come anche il tango sarà protagonista di questo pomeriggio dedicato a Noche Portena.