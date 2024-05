Stipendi adeguati ai lavoratori stagionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "A Riccione si procede alla ricerca del personale dallo Sri Lanka, a noi sembra di assistere invece alla nuova tratta degli schiavi". Parole forti quelle di Giuseppina Morolli, segretaria della Uil Rimini, commetando l’iniziativa della Federalberghi riccionese che intende reperireper la stagione anche dallo Sri Lanka. Gli addetti da occupare nel settore alberghiero scarseggiano e per questo le associazioni di categorie corrono ai ripari cercando delle soluzioni al problema. "Condividiamo l’esigenza di superare questo stato di difficoltà – continua Morolli –, ma tutto ciò deve avvenire garantendo aiuna prospettiva e una corretta remunerazione". Dalle parti di Federalberghi invece si attende soltanto l’autorizzazione della Regione che dovrebbe giungere proprio in questi giorni e in poco tempo i quindiciarriveranno in riviera proprio dallo Sri Lanka.