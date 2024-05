Stellantis la cassa integrazione non finisce mai | si allunga per 600 dipendenti di Atessa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Neanche il tempo di completare le promesse di là da venire che, nella realtà, prosegue con la solita solfa. Il gruppo italo-francese ha annunciato nuovanello stabilimento di: interesserà fino a 570 operai e 30 impiegati, dal 24 giugno al 7 luglio. Gli ordinativi del Ducato, prodotto nello sito chietino, sono in ulteriore flessione e per questo motivo, ha spiegato la direzione aziendale ai sindacati, sarà necessario procedere con la nuova infornata di cig parziale. Due settimane di, a partire dal 10 giugno e per un massimo di 400 lavoratori (380 operai più 20 impiegati), erano già state decise nelle scorse settimane. Solo lo scorso gennaio, in occasione della visita di Carlos Tavares, l’azienda aveva sottolineato come, il più grande impianto europeo di veicoli commerciali leggeri, svolga un “ruolo centrale” nel piano strategico diper il 2030 e quanto sia “cruciale” per il successo della strategia mondiale dell’azienda che punta a raddoppiare i ricavi delle vendite di furgoni e vetture simili.