Stavolta è ufficiale | Djokovic cambia ancora tutti sorpresi

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è anche: il serbo ha deciso diree questo dimostra come non stia vivendo un momento sereno. Ecco quello che ha detto Non sta vivendo un momento semplice della sua carriera Novak. Ieri ha debuttato al Roland Garros in Francia ma, prima, è stato eliminato in anticipo dagli Internazionali di Roma e dopo in Svizzera non è nemmeno riuscito, nel Master 250, ad arrivare in fondo. La sensazione è che la fine della sua carriera sia abbastanza vicina.a Parigi (Lapresse) – Ilveggente.itMolti cambi, dentro la sua vita, ci sono stati negli ultimi mesi. Cambi tecnici ovviamente, visto che ha deciso di licenziare quelli che sono stati gli allenatori storici per affidarsi ad altri elementi dello staff.