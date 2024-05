State of Play annunciato l’evento di Maggio 2024 con data ed ora

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sony Interactive Entertainment ha appenaufficialmente loofdi, rivelandoed ora in cui è in programma il nuovo appuntamento comunicativo. Il colosso giapponese ha quindi rivelato che il nuovo Showcase è in programma alle ore 00:00 italiane della giornata di venerdì 31, aggiungendo che lo show sarà contraddistinto dalla presenza di 14 giochi. Sony ha inoltre aggiunto che ilStation Showcaseincluderà al suo interno tutta una serie di annunci riguardantiStation 5 eStation VR2, il tutto con una durata di più di 30 minuti. Non è chiaro se lo show includerà anche dei giochi first party oppure se si limiterà alle terze parti. Loofè tornato! Seguite la diretta per ricevere aggiornamenti su 14 titoli PS5 e PS VR2, e anche sui giochiStation Studios in arrivo quest’anno.