Stamani in città la Lega incontra i cittadini con Cordone e Galli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Mentre il duello elettorale è nel vivo oggi sarà una giornata importante per ladi Fucecchio – alleata con Fratelli d’Italia e Forza Italia per sostenere Vittorio Picchianti :perché verrà a trovare Marco(nella foto) ed i suoi uomini e donne, il consigliere regionale del Carroccio Giovanniche è anche capolista alle elezioni comunali per Firenze. Giovanniarriverà alla consueta postazione leghista di piazza XX Settembre (aperta dalle 9), all’ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano; alle 11 ed insieme a Marco(segretario dellaa Fucecchio e capolista alle elezioni comunali del prossimo giugno), ed agli altri candidati, incontrerà la cittadinanza. "La presenza di Giovannia Fucecchio – dice Marco– è anche un segno di riconoscimento alla sezione di Fucecchio per l’intenso lavoro svolto continuativamente, in questi anni sul territorio".