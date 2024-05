Fonte : napolipiu di 29 mag 2024

Il dottor Sinatti, confermato come preparatore atletico, assicurerà la massima forma fisica agli azzurri in vista delle sfide future. L'articolo Staff Conte a Napoli, una novità: anche un ex attaccante a far parte del gruppo di lavoro dell’allenatore proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.

Staff Conte a Napoli una novità | anche un ex attaccante a far parte del gruppo di lavoro dell’allenatore