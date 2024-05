Fonte : anticipazionitv di 29 mag 2024

Il video risale a giovedì scorso al Twiga Monte Carlo, cioè prima del GP di Monaco di domenica, quando Fedez è stato visto con Garance. Quindi si tratta di una testimonianza molto attendibile: scopriamo insieme i dettagli su quello che è successo tra Federico Lucia e Violeta Toloba. Fedez e la ragazza baciata in discoteca: ecco chi è lei e cosa è successo VeryInutilPeople ha allegato l’immagine di Fedez con Violeta Toloba scrivendo il seguente messaggio:“Ho avuto l’autorizzazione per dare questa info, dopo che ieri anche a Pomeriggio 5 c’è stato uno scambio di identità… La ragazza del video del bacio in discoteca con Fedez non è Garance Authiè, ma la modella spagnola Violeta Toloba (anche lei presente a Monaco per il Gran Premio).

Spunta il nome della modella del video del bacio con Fedez | la testimonianza dettagliata