Sport in tv oggi mercoledì 29 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sarà una giornata ricca di, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in29: inil tennis con il Roland Garros, il volley femminile con la Nations League, il basket con la Serie A, e molto altro. Nella quarta giornata di gare del Roland Garros 2024 di tennis scatteranno il secondo turno dei tornei di singolare, maschile e femminile, ed il primo turno dei tabelloni di doppio, maschile e femminile. Nei tornei di singolare scenderanno in campo Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto. Nei tornei di doppio giocheranno le coppie tutte italiane composte da Sara Errani e Jasmine Paolini e da Angelica Moratelli e Camilla Rosatello. In campo con compagni stranieri anche Lucia Bronzetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.