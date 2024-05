 Spitch | crescita con un 2024 record

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 29 maggio 2024)festeggia 10 anni di innovazione econ un+ 60% sul fatturato durante l’anno fiscale Allargamento e consolidamento di una customer base di oltre 100 clienti Lapassa attraverso innovazioni guidate da LLM e IA Spitch, azienda leader nelle soluzioni di IA conversazionale, annuncia i suoi eccellenti risultati finanziari per l’anno fiscale(marzo 2023 –), che coincide anche con il decimo anniversario dell’azienda. Spitch ha, ancora una volta, riportato unasignificativa, consolidando la sua posizione come pioniere nel settore dell’IA conversazionale. Pragmatismo e innovazione per porsi all’avanguardia del settore Nel, Spitch ha registrato un aumento del 60% del fatturato rispetto all’anno precedente, superando le aspettative, stabilendo nuoviper l’azienda e confermando l’efficacia della strategia go-to-market di Spitch, che considera i partner come pilastro fondamentale della strategia.