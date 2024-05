Fonte : firenzepost di 29 mag 2024

Dopo la polemica scoppiata lo scorso weekend in Versilia, con il caos sulle spiagge di Viareggio dove negli stabilimenti balneari le docce sulla spiaggia o sono state rimosse o non sono funzionanti per la nuova normativa entrata in vigore a marzo, arriva oggi, 29 maggio 2024, una buona notizia L'articolo Spiagge, obbligo acqua potabile nelle docce: in Toscana trovato accordo con la Regione proviene da Firenze Post.

