Spettacolo del progetto teatrale Visionari al Kismet di Bari con i ragazzi del Centro Sociale Polivalente del Messeni Localzo di Rutigliano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Domenica 2 giugno, alle ore 18.00, nel Teatrodisi terrà lodal titolo “” promosso dal Servizio Welfare e Controllo dei Fenomeni Discriminatori della Città Metropolitana die curato dalla Cooperativa CRISI, in collaborazione con l’Associazione culturale “Senza piume” con il supporto delle operatrici della Cooperativa “Occupazione e Solidarietà”. “” è un percorso di integrazione e di valorizzazione delle risorse individuali, partito ad ottobre scorso nel” diche ha visto impegnati in un laboratorioquattordicidele venticinque studenti dell’Istituto di II grado “Ilaria Alpi – Montale” di. Il “”, Istituzione della Città Metropolitana di, è unSocio Educativo e Riabilitativo ed è una importante realtà nel panorama dell’assistenza, della formazione e riabilitazione dei non vedenti, degli ipovedenti e dei videolesi pluriminorati dell’Area Metropolitana die delle province limitrofe.