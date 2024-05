Spedizione punitiva in Darsena per quattro giovani scatta il Daspo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) VIAREGGIO La loro unica colpa? Aver negato a quel gruppetto dil’ingresso all’interno di un locale in viale Europa in. Per questo la banda dipoco dopo tornò intenzionata a farsi ’’giustizia’’. Unaorganizzata con tanto di cinture arrotolate alle mani, sassi e petardi che lanciarono all’indirizzo deegli addetti alla vigilanza della discoteca. Un 25 aprile di violenza che ora è costato ai, tutti viareggini, di età compresa tra i 27 e i 17 anni, ilurbano da parte del questore della provincia di Lucca, Edgardo Giobbi. Per loro, infatti, non sarà possibile l’ accesso a tutti i locali pubblici del viale Europa a Viareggio per 2 anni (1 anno e mezzo per il minore), pena in caso di violazione una denuncia alla Procura della Repubblica che, in caso di condanna, prevede come limite massimo di pena i 3 anni di reclusione; e la possibilità ulteriore, sempre demandata al Questore in quanto Autorità provinciale di Pubblica sicurezza, di adottare o comunque proporre misure di prevenzione ancora più incisive.