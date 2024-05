Spari nella notte | 34enne ferito in piazza San Francesco a Capuana

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Napoli: uomoda colpi di arma da fuoco inSan, sparato alle gambe è adesso in ospedale Durante la, un grave episodio di violenza ha avuto luogo a Napoli. InSan, un uomo di 34 anni, di origine algerina, è statoda colpi d’arma da fuoco. L’aggressore, non ancora identificato, ha sparato alle gambe della vittima, che è stata successivamente trasportata all’ospedale Pellegrini. Fortunatamente, le ferite riportate dalnon sono risultate gravi. Dopo le cure necessarie, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri stanno conducendo indagini per risalire all’aggressore e comprendere le motivazioni dietro l’attacco. Questo episodio di violenza sottolinea la necessità di una maggiore sicurezza nelle strade di Napoli, specialmente nelle ore notturne.