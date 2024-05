Spal vertice produttivo Marchio ci sono spiragli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un incontro schietto e, che va nella direzione auspicata dalle parti. Il colloquio che ha visto protagonisti i rappresentanti della, quelli del tifo organizzato e dell’amministrazione comunale si è svolto in un clima positivo, nel rispetto dei ruoli. Come previsto, nella Sala degli Arazzi della residenza comunale il club biancazzurro ha schierato Corrado Di Taranto (foto). Va detto comunque che il direttore generale – la cui presenza era stata espressamente richiesta dal gruppo Curva Ovest Ferrara – ha partecipato all’incontro in nome e per conto del presidente Tacopina, con cui si era confrontato in precedenza. Le rassicurazioni e le puntualizzazioni di Di Taranto quindi provengono direttamente dagli Stati Uniti, dove Joe intende lanciare un messaggio preciso ai tifosi della, che giustamente chiedono spiegazione per quello che è accaduto nel corso della stagione e sul fronte deferimento.