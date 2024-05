SOS Acne la Dottoressa della pelle | al via il programma Tv che rivoluziona la pelle

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Promotrice di un approccio terapeutico a 360°, laInes Mordente porta in tv ildedicato alla curae al miglioramentovita di chi soffre di problematiche legate all’epidermide Inizia oggi, mercoledì 29 maggio, il nuovotelevisivo su Real Time, in prima serata alle ore 21:20, “SOS– La” con laINES MORDENTE, Medico Chirurgo, Specialista in Dermatologia e Venereologia e Specializzata in, Dermatologia Estetica, Terapie esiti cicatriziali e macchie. Con passione assoluta per la medicina Ines Mordente si laurea a soli 24 anni con lode e plausocommissione e sin dal quarto anno del corso di studi universitario mostra interesse per le “Malattie”, tanto da iniziare a frequentare il repartopropria università a soli 22 anni ed a specializzarsi in Dermatologia e Malattie Veneree con il massimo dei voti.