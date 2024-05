Sono parato bene attaccato a uno di settant’anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Funziona come gli sbirri, gli sbirri hanno i gradi: il carabiniere, il maresciallo, il comandante. Noi abbiamo una dote di copione, capito? Il capo locale chi è? Il maresciallo. Il capo società e i ramoscelli chi? La caserma deve essere vicino alla locale, se non c’è la caserma non fai la locale". Le regole su cui si basa la gerarchia dell’ndrangheta, già note e consolidate grazie a precedenti indagini che hanno coinvolto il territorio comasco già dal 2010 con Crimine-Infinito, non smettono di essere ribadite ancora oggi, dagli appartenenti e da chi si affianca. Come emerge chiaramente dalle intercettazioni dell’indagine della Squadra Mobile di Como, il cui inizio si lega a una data e un nome preciso: quello di Lara Colantuono, 33 anni di Erba, arrestata in flagranza di reato il 28 dicembre 2019, e ora tornata di nuovo in carcere in esecuzione della misura cautelare.