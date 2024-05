Fonte : oasport di 29 mag 2024

Il settimo gioco è letale per Lorenzo, che salva una palla break con la prima vincente ma poi, tra un doppio fallo e l’altro, abdica sulla risposta aggressiva del suo avversario, che disegna il 4-3 in suo favore poco prima dell’interruzione per pioggia. Sonego e Zhang saranno dunque chiamati a recuperare almeno domani, in giornate del Roland Garros che si riveleranno quantomeno congestionate.

Sonego-Zhang è durata 7 game poi la sospensione al Roland Garros | il punteggio prima del rinvio