Fonte : inter-news di 29 mag 2024

Il vice-Sommer potrebbe essere già in casa ALTRE OPZIONI – Altri nomi sono da tempo in orbita Inter ma mai approdati ad Appiano Gentile (CO). Molto complicato che Radu possa essere confermato nel ruolo di vice-Sommer. Dagli esperti classe ’88 Marco Silvestri (Udinese) e Luigi Sepe (Salernitana ma in prestito alla Lazio) al più giovane classe ’94 Alessio Cragno (Monza ma in prestito al Sassuolo).

Sommer cerca vice | ecco i nomi per la porta dell’Inter dopo Audero